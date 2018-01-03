احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 37.020 مليار دولار

بنهاية ديسمبر متابعات قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع قليلا إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36.723 مليار في نوفمبر، وفق ما نقلته رويترز. وتزيد احتياطات مصر الأجنبية منذ أن اتفقت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من

بنهاية ديسمبر

متابعات



قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع قليلا إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36.723 مليار في نوفمبر، وفق ما نقلته رويترز.

وتزيد احتياطات مصر الأجنبية منذ أن اتفقت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في 2016 في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.