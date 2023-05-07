احتياطي النقد الأجنبي للصين يقفز إلى 3.205 تريليون دولار في أبريل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ارتفعت أكثر من المتوقع خلال أبريل ، وسط تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين – الأكبر في العالم – 21 مليار دولار ليسجل 3.205 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ3.192 تريليون دولار حسب استطلاع أجرته رويترز للمحللين و3.184 تريليون دولار في مارس.

وهبط اليوان 0.63 % مقابل الدولار في أبريل ، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي بنسبة 0.94 % مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبحلول نهاية أبريل ، امتلكت الصين 66.76 مليون أوقية من الذهب ارتفاعاً من 66.50 مليون أوقية في نهاية مارس.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 132.35 مليار دولار في نهاية أبريل من 131.65 مليار دولار في نهاية مارس.

وتتربع الصين على رأس قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للاحتياطات الأجنبية تليها اليابان ثم سويسرا فيما تحتل المركز الرابع روسيا وتأتي الهند في المركز الخامس ثم السعودية في المركز السادس تليها هونغ كونغ في المركز السابع وكوريا الجنوبية في المركز الثامن والبرازيل في المركز التاسع وسنغافورة في المركز العاشر.