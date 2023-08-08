احتياطي النقد الأجنبي فى الصين يتجاوز 3 تريليونات دولار الشهر الماضى

ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، أن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بلغت 3.204 تريليون دولار أمريكي في نهاية يوليو، ارتفاعا من 3.193 تريليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية يونيو الماضي، وفقا لوكالة شينخوا.

وذكرت الهيئة أنه تأثرا بالسياسات النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية وعوامل أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي وارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام. وبسبب تحول أسعار النقد والتغيرات في سعر الأصول، ازدادت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في يوليو.

هذا ولدى الاقتصاد الصيني قدر كبير من الإمكانات والمرونة في التنمية، علاوة على أن أساسياته الإيجابية طويلة الأجل لم تتغير، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي.

من ناحية أخرى، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس ، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 3 مليارات يوان (حوالي 420.29 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.9%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.