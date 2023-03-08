احتياطي النقد الأجنبي الصينى يتجاوز 3 تريليونات دولار نهاية فبراير الماضى

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 3.1332 تريليون دولار أمريكي بنهاية فبراير، بحسب وكالة شينخوا.

وبحسب الهيئة ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، فيما تراجعت أسعار الأصول المصرفية العالمية في الشهر الماضي، متأثرة بالبيانات الاقتصادية الكلية والتوقعات حول السياسة النقدية للاقتصادات الرئيسية. لذا انخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين في الشهر الماضي بسبب التأثيرات المجمعة لصرف العملات وتغيرات أسعار الأصول.

وتوقعت الهيئة أن تحافظ احتياطيات النقد الأجنبي على استقرارها بشكل عام، بفضل جهود البلاد الرامية إلى حفز الانتعاش الاقتصادي المستقر والتنمية العالية الجودة، والإمكانات الهائلة والزخم لتنمية الاقتصاد الصيني.

يشار إلى أن البنك المركزي الصيني واصل أول أمس ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة .

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني أنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 7 مليارات يوان (حوالي 1.02 مليار دولار أمريكي) بسعر فائدة 2 %.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على السيولة النقدية مستقرة حتى نهاية الشهر، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.