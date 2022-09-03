احتياطي المركزي التركي من الدولار يصل إلى مستويات قياسية

وصلت حصيلة البنك المركزي التركي من الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي نتيجة لجوء شركات استيراد الغاز الطبيعي في تركيا إلى المؤسسات المالية المحلية للحصول على احتياجاتها من النقد الأجنبي.

ونقلت شبكة “بلومبيرج” الإخبارية الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة “بوتاس” تشتري الدولارات من السوق الفورية لتمويل قيمة فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، في حين وصل جزء من الدولارات إلى البنك المركزي.

بوتاس

تمكن البنك المركزي التركي من تعزيز احتياطات الدولار في خزائنه ورفعها لمستويات قياسية نتيجة عمليات تبادل العملة في الأسواق الفورية الخارجية التي قام بها مستورد الغاز الوطني من المؤسسات المالية المحلية بحسب ما كشفت عنه “بلومبرج”.

الاحتياطي يرتفع

أنفق البنك المركزي التركي حوالي 18 مليار دولار لتلبية احتياجات الشركات المملوكة للدولة من النقد الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث كانت بوتاس أكبر متلقٍ للنقد الأجنبي من البنك المركزي.

وفي يوليو الماضي أوقفت السلطات التركية بيع البنك المركزي للنقد الأجنبي إلى الشركات بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا.

وارتفع رصيد البنك المركزي من الدولارات حتى يوم 19 أغسطس الماضي إلى 7 مليارات دولار بزيادة قدرها نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بالرصيد يوم 3 يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لتركيا حتى يوم 19 أغسطس الماضي 71.5 مليار دولار منه ذهب بقيمة 112.2 مليار دولار.