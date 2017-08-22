احتياطي القمح يكفي أكثر من 6 أشهر

وكالات - خالد بدر الدينقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.857 مليون طن، ويكفي احتياجات البلاد حتى نهاية فبراير القادم.وأوضح رمضان في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن احتياطي مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مناقص

وكالات – خالد بدر الدين

قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.857 مليون طن، ويكفي احتياجات البلاد حتى نهاية فبراير القادم.

وأوضح رمضان في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن احتياطي مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مناقصة الشراء الأخيرة يكفي الاحتياجات المحلية لمدة تتجاوز 6 شهور.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.

واشترت مصر الأربعاء الماضي 355 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية وتستهدف استيراد حوالى 7 ملايين طن في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو القادم .