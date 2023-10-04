احتياطي الذهب يتراجع للشهر الثاني على التوالي ويسجل 7.644 مليار دولار

تراجع احتياطي مصر من الذهب للشهر الثاني على التوالي ليسجل 7.644 مليار دولار لشهر سبتمبر الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 219 مليون دولار، مقابل 111 مليون دولار لشهر أغسطس، حسب بيانات أعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وارتفع إلى34.970 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 34.928 مليار دولار خلال أغسطس 2023، بزيادة قدرها 42 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي النقدي لدى الدول من غطاء نقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي بها.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس الماضي، مقابل 40.7% في يوليو، حسب بيانات البنك المركزي.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023.