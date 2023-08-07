احتياطيات الصين من الذهب تصعد في يوليو للشهر التاسع على التوالي

صعدت احتياطيات الصين من الذهب، في يوليو، للشهر التاسع على التوالي، مع استمرار مشتريات البنك المركزي في دعم أسعار المعدن الثمين، بحسب وكالة بلومبرج.

قال بنك الشعب الصيني، اليوم الاثنين، إن كمية الذهب التي يحتفظ بها ارتفعت بمقدار 740 ألف أونصة تروي، أي ما يعادل نحو 23 طنًّا. ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 2137 طنًّا، منها نحو 188 طنًّا أُضيف عبر سلسلة من المشتريات المتواصلة التي بدأت في نوفمبر 2022.

احتياطيات الصين من الذهب

قادت الصين مشتريات البنوك المركزية، في الأشهر الأخيرة، مواصلةً تنويع احتياطياتها. وقد ساعد ذلك على استمرار ارتفاع الأسعار، رغم زيادة أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والذي عادة ما يقلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

يمثل شراء المؤسسات الرسمية عاملًا رئيسيًّا لتوقعات الأسعار، هذا العام، حسب مجلس الذهب العالمي.

يتوقع المجلس أن تُواصل البنوك المركزية زيادة أرصدتها، وإنْ بوتيرة أبطأ من العام الماضي، عندما ارتفع الطلب بسبب البحث على بدائل الدولار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاحتياطيات الروسية في أعقاب غزوها أوكرانيا.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى 3.204 تريليون دولار في يوليو، بزيادة 3.2% على أساس سنوي، و0.4% على أساس شهري.