احتياطيات البنك المركزي تتراجع إلى 370.57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

قلص البنك المركزي المصري من احتياطياته بنهاية سبتمبر الماضي إلى 370.57 مليار جنيه، مقابل 371.301 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ويعرف الاحتياطي بكونه مبلغا يحجز من الأرباح لمقابلة خسارة مستقبلية محتملة، وبالتالي فهو عبارة عن الاحتفاظ بجزء من الأرباح في السنوات الرابحة، لمقابلة ما قد يتعرض له البنك من مخاطر في سنين الخسارة المحتملة.

واستقر رأس مال « » عند مستوى 21.60 مليار جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، فيما انخفض إجمالي التزاماته إلى 4.592 مليار جنيه في سبتمبر مقابل 4.750 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وارتفعت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 46.039 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 45.111 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

فيما ظلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية مراوحة مكانها عند مستوى 20.257 مليار جنيه خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وسجل إجمالي الأصول 4.620 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.764 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.