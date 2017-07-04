احتياطى فائض الكهرباء يتراجع إلى 6500 ميجاوات

مصادر : ارتفاع استهلاك المازوت بتوليد الطاقة إلى 22.4% مقابل تراجع الغاز لـ 69.4% عمر سالم كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 6500 ميجاوات مقارنة بنحو 9 آلاف ميجاوات منذ أيام. وأوضح المصدر لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة الق

مصادر : ارتفاع استهلاك المازوت بتوليد الطاقة إلى 22.4% مقابل تراجع الغاز لـ 69.4%

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 6500 ميجاوات مقارنة بنحو 9 آلاف ميجاوات منذ أيام.



وأوضح المصدر لـ”المال”، أن أعلى حمل للشبكة القومية أمس، بلغ 30.3 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.50 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 24165 ألف ميجاوات خلال الساعة 6 صباحًا.



وتوقع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لـ 30.3 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 36.5 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 658.87 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 69.4% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 22.4 % فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 7.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.49%.