احتياطى القمح يكفي لمنتصف يوليو.. ومناقصات جديدة لاستيراد 180 – 200 ألف طن

دعاء حسنى:قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطى مصر من القمح يكفى حتى 15 يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم استيراد 8 شحنات منذ أسبوعين، وسيتم طرح مناقصات جديدة لاستيراد ثلاثة جديدة بكميات بين 180 و200 ألف طن، أولاها قبل نهاية أبريل الجارى.وأضاف المصيلحى، فى تصريحات ل

دعاء حسنى:

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطى مصر من القمح يكفى حتى 15 يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم استيراد 8 شحنات منذ أسبوعين، وسيتم طرح مناقصات جديدة لاستيراد ثلاثة جديدة بكميات بين 180 و200 ألف طن، أولاها قبل نهاية أبريل الجارى.

وأضاف المصيلحى، فى تصريحات لـ«المال»، أن المناقصات الجديدة لاستيراد القمح تأتى لاستكمال الاحتياطيات الإستراتيجية والحفاظ عليها لتغطى فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر. ورفض وزير التموين والتجارة الداخلية الكشف عن سعر توريد القمح للمزارعين لعام 2018، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الغرفة التجارية بالقاهرة أمس، للإعلان عن تفاصيل معرض «أهلا رمضان»، وقال ساخرًا إن هذا المؤتمر للإعلان عن أسعار السلع خلال رمضان فقط. وتسود حالة من الغضب المزارعين لتأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر توريد القمح حتى الآن، رغم اقتراب موسم الحصاد. وكان من المتوقع، أن يعلن وزير التموين عن سعر القمح منتصف الشهر الماضى، وأشار فى تصريحات فبراير الماضى، إلى أنه سيكون مشجعا للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى.