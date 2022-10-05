احتفظ 12 رئيس لجنة بمنصبه.. التشكيل الكامل لهيئات مكاتب «الشيوخ»

ترصد ” المال” في تقريرها التالي نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ ، والتي اسفرت عن حسم جميع المقاعد بالتزكية، و احتفاظ 12 رئيس لجنة بمنصبه، بينما لم يتغير سوي حازم عمر رئيسا للعلاقات الخارجية، خلفا للراحل عبد الحي عبيد، كما حصل علي مهران على منصب رئيس لجنة الصحة بدلا من محمد جزر.

و رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة للشيوخ، على أن يعود المجلس للانعقاد الأثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر.

وقبيل رفع الجلسة توجه رئيس مجلس الشيوخ ، بالتهنئة للأعضاء فازوا بمناصب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وقال بعد إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان: على ثقة ويقين أن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان دور الانعقاد الثالث للمجلس، من أجل الوصول إلى أداء أفضل وفقا لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى المشهد الديمقراطي الذي شهده اليوم من إجراء الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

من جانبه، وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، التحية لمجلس الشيوخ ، على الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة لمن تم انتخابهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك رؤساء الهيئات البرلمانية.

وفيما يلي التشكيل الكامل للجان مجلس الشيوخ :