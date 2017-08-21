احتفال ماسي بإنشاء المركزي للمحاسبات بحضور الرئيس

خاص حضرالرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال الذى نظمه الجهاز المركزى للمحاسبات بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على إنشائه. وبحسب بيان الرئاسة، حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة والعاملين بالجهاز، كما شارك في الاحتفال

خاص

حضرالرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال الذى نظمه الجهاز المركزى للمحاسبات بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على إنشائه.

وبحسب بيان الرئاسة، حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة والعاملين بالجهاز، كما شارك في الاحتفال كل من الرئيس ديوان المحاسبات بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، ورئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية النائب الثانى لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

واستهل الرئيس زيارته لمقر الجهاز بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار، وجه خلالها التهنئة للشعب المصري وللجهاز المركزي للمحاسبات بقيادته وأعضائه بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على إنشاء الجهاز

وأكد الرئيس محورية الدور الذى يقوم به منذ إنشائه في الرقابة على أموال الدولة والجهات التابعة لها.

وأشاد الرئيس بالأثر الكبير لدور الجهاز في ضبط وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بالدولة وضمان حُسن إدارة الإيرادات والمصروفات العامة، معرباً عن خالص تمنياته لهذه المؤسسة المصرية الوطنية وقياداتها والعاملين بها بدوام التوفيق والنجاح، وداعياً إياهم إلى مواصلة الجهد والعمل المخلص من أجل رفعة وتقدم مصر.

وفي بداية الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المركزى للمحاسبات ودوره التاريخى.

وألقى المستشارهشام بدوى، رئيس الجهاز كلمة استعرض خلالها دور الجهاز في ترشيد السياسات المالية بالدولة ومكافحة الفساد وكشف المخالفات ومتابعة المشروعات الكبرى، مؤكداً أن الدعم الذى قدمته الدولة وإعادة الاعتبار لقيمة الرقابة والمسائلة ساهما في تفعيل الدور الإيجابى للجهاز وللممارسة الرقابية

كما ألقى الدكتور، حارب العميمى، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات، ورئيس الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية كلمة، أعرب خلالها عن أهمية الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية في المحافظة على ممتلكات الشعوب

وأشار العميمي، إلى أن العمل الرقابى أصبح يشغل حيزاً كبيراً على المستوى الوطنى والدولى، نظراً لما يساهم به في رفع أداء الحكومات وحسن توظيف المخصصات المالية بما ينعكس على تحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للشعب.

كما أشاد رئيس ديوان المحاسبة الإماراتى بالعلاقات المصرية الإماراتية، وخصوصية العلاقات بين الجهاز المركزى للمحاسبات المصري ونظيره الإماراتى، مشيراً إلى ما قدمه أبناء الشعب المصرى من دعم ومشاركة لمؤسسات القطاع الحكومى بدولة الإمارات فى مختلف مراحل الخطط التنموية التي نفذتها.