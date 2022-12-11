احتفالًا بيومهم العالمي.. الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة مجانًا

استقبل قطاعي الأحوال المدنية والوثائق بوزارة الداخلية ، المواطنين من ذوي الإعاقة لاستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لهم مجانًا، وذلك بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع، وتوافد عدد من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، لتيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

من جانبه، استقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددًا من المواطنين من ذوي الإعاقة بمستشفيات الشرطة، ووقع الكشف الطبي عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقد لاقت تلك المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعي لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين بمختلف المناسبات.