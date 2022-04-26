جهزت وزارة الداخلية عبوات كحك مشاركة منها للمواطنين في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية ودور رعاية الأيتام، يأتي ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

ووزعت وزارة الداخلية عددًا من عبوات الكعك بمستشفيات القصر العيني، الدمرداش، المعهد القومي للأورام، سرطان الأطفال 57357، مستشفى الصحة النفسية والعصبية، أبو الريش” الياباني”، أحد ماهر التعليمي، الحسين الجامعي، السيد جلال، الجزام.

كما وزعت كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام (أقدار لرعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة، مؤسسة الجمالية الإجتماعية، المواساة للأيتام).

هذا اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.