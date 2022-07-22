احتفالًا بذكرى ثورة يوليو.. الداخلية: زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة إستثنائية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/7/2022 حتى يوم الخميس الموافق 28/7/2022، ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.