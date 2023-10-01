احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة «رد الجميل» (صور)

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة “رد الجميل”، نظمت من خلالها زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات، واستمرارًا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

جاء ذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

تأتي تلك المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين بمختلف المناسبات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وشكر من النزلاء، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك الافتة الإنسانية.