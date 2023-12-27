احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أكاديمية الشرطة تعقد لقاءات ثقافية للطلاب والضباط (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان عدة لقاءات توعوية وثقافية للضباط المتدربين بالمعاهد التدريبية بكلية التدريب والتنمية وطلبة كلية الشرطة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي حول مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان لدى كافة العاملين بوزارة الداخلية.

وتناولت اللقاءات التي تمت بمعرفة خبراء وأكاديميون فى مجال حقوق الإنسان، نبذة تاريخية عن اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وما مثله من نقطة تحول فى تاريخ البشرية بوصفه أول اتفاق دولي يحدد الحريات والحقوق، وكذا الرؤى التي تم من خلالها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضمنت اللقاءات التعريف بمبادئ حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والقانون الوضعي وضماناته، وأهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف العاملين بالوزارة، ودور أجهزة إنفاذ القانون فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وفق الدستور والقانون، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان فى توعية المواطنين بحقوقهم لدى التعامل مع الأجهزة الأمنية وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

واستعرضت موضوعات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها رجال الشرطة في ممارسة واجباتهم اليومية، وخلال تلك اللقاءات فتحت المجال للتفاعل وطرح الأسئلة، مما ساهم في إثراء النقاش وتعزيز التفاعل الفعّال.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان من خلال تطوير وتنمية القدرات والمهارات للضباط، وطلبة كلية الشرطة بمجال حقوق الإنسان.