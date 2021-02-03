احتفالًا بالعيد الـ69.. عروض نيلية لشرطة المسطحات واستمرار توزيع الورود (صور)

الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، احتفالًا في مجرى نهر النيل حضره عدد من القيادات الأمنية، وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، ولك بمناسبة عيد الشرطة الـ69.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية وانطلاقًا من حرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية، والتي ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.

وتضمن الحفل عدد من العروض المائية واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى، باستخدام أحدث المعدات بمصاحبة موسيقات الشرطة.

ولاقى الاحتفال استحسان الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة، من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.













على جانب آخر، واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين، والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.