احتفالية «bt100» تكرم كبرى شركات القطاع الخاص بمصر.. الثلاثاء المقبل

تنطلق فعاليات احتفالية “bt100” لتوزيع الجوائز السنوية، الثلاثاء المقبل 3 مارس. يأتي الاحتفال تكريمًا لكبرى الشركات الخاصة العاملة بالسوق المصرية، لما حققته من دور فعال ومهمّ في المجتمع الاقتصادي، والتي تتماشى إنجازاتها مع خطى الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤى 2030.

تقام الاحتفالية للعام الثالث على التوالي برعاية مجلس الوزراء المصري، وبفضل النجاح الساحق الذي حققه الاحتفال على مدار العامين الماضيين، وإيمانًا من الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء والقطاع الخاص بكل قطاعاته، بالهدف الأسمى لـ“bt100” ؛ وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها.

ويُعدّ “bt100” نموذجًا مختلفًا في مجتمع المال والأعمال، حيث حرصت اللجنة المنظِّمة على تطوير المحتوى المقدم والبحث عن المعايير البنّاءة التي تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح؛ لتسليط الضوء على الشركات التي تستحق الإشادة، نتيجة ما قدمته للمجتمع المصري والمنظومة الاقتصادية.

ويمثل اللجنة مجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي والتحليل الاستراتيجي، والشخصيات العامة، وهم: أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لـ”بلتون” القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة اليوم السابع.

وجاءت معايير اللجنة للدورة الثالثة بناء على بحث ومنهجية لجميع الفعاليات التي قامت بها المنظومة الحكومية وشركات القطاع الخاص خلال 2019، حتى تستكمل البنود التي يجب أن تستوفيها المؤسسات، لتنال جائزة “bt100”.

وتتمثل تلك المعايير في مدى التفاعل بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، تعاون المؤسسات مع المؤسسات الإعلامية، مؤشرات النمو والاستدامة التي حققتها المنظمات، والتزامهم بدور المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصري.

تُقام احتفالية “bt100″ لعام 2020 على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات، مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، وهايد بارك، وبيبسيكو مصر، والبنك التجاري الدولي CIB، والسويس للأسمنت، وشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- دهانات GLC، وشركة بلتون المالية القابضة، المصرية للاتصالاتWE، البنك الأهلي المصري (الشرقيون للتنمية العمرانية (OUD) ، بنك مصر، شركة فيكتوري لينك، شركة ZED ” للاستثمار العقاري، شركة ماونتن فيو، شركة حديد عز، ALEXBANK، كايرو فستيفال سيتي مول، بنك التعمير والإسكان، شركة” IGI” العقارية، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، الشروق للوساطة في الأوراق المالية، وشركة إدراك.

الجدير بالذكر أن احتفالية bt100″ تقام برعاية مجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية. وقد لقيت الاحتفالية في النسختين السابقتين حضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات المالية، الاستثمار، البنوك، الصناعة والعقارات.