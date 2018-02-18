احتفالية BT 100 السنوية تكرّم 100 شركة وشخصية مؤثرة في الاقتصاد.. غدا

المال - خاص تنظم مؤسسة Business Today مساء غد الإثنين، احتفالية BT100 للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2017، بحضور نحو 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود شاكر وزير الكهر



المال – خاص

تنظم مؤسسة Business Today مساء غد الإثنين، احتفالية BT100 للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2017، بحضور نحو 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود شاكر وزير الكهرباء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بأحد أفخم فنادق القاهرة.

وتقام احتفالية BT100 تحت رعاية نخبة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات المصرية، ومنها: البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي وشركة فوري وشركة بيبسيكو والشركة المصرية للإتصالات “we”ومجموعة طلعت مصطفى وجوميا وهايد بارك العقارية وغبور أوتو.

وتم اختيار الشركات التي سيتم تكريمها في الاحتفالية وفقا للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق، بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية.

ومن جانبه، صرح خالد صلاح، رئيس تحرير مؤسسة اليوم السابع والمشرف العام على مجلة Business Today، قائلا: “احتفالية BT100 ما هي إلا جزء صغير من جانب مؤسستنا للمساهمة في تكريم الشركات على دورها الهام والفعال للنهوض بالاقتصاد المصري، وحث الشركات الأخرى على تحسين أدائها وتطوير أساليبها وقدراتها التسويقية والبيعية، حتى تصب جميع الجهود في نهاية الأمر في صالح وطننا الغالي”.

وأضاف صلاح، أن تكريم مجلةBusiness Today لأفضل 50 شركة وأكثر 50 شخصية تأثيراً على حد سواء، يأتي إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات والمؤسسات في تحسين أداء السوق لتتماشى مع جهود الدولة المصرية وخطة الإصلاح الاقتصادي المتبعة حاليًا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وتمنح مجلة Business Today ولأول مرة هذا العام التكريم لأفضل الشركات، والتي ضمت عددا من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالي، والصناعى، والقطاع العقاري، وخدمات الاتصالات، والقطاع الغذائي من حيث التطور السريع الذي مكنها من المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي، كما تكرم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، ولأفضل الشركات أداءً في البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة مابين القطاع الخاص والقطاع العام الذي انعكس بشكل إيجابي علي أهداف الدولة في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.

وفي الإطار ذاته، يتم تكريم أفضل 50 شخصية مؤثرة بشكل قوي وإيجابي في المجتمع المصري والتي استطاعت تقديم إنجازات وتحقيق نجاحات استثنائية في مختلف قطاعات الأعمال سواء شخصيات حكومية، أو شخصيات عامة، أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري أو في تقديم نموذج يحتذى به لتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات والمنظمات لتطوير الكوادر البشرية.

وتعد مجلة Business Today أول مجلة اقتصادية مصرية تصدر باللغة الإنجليزية، وتمتلك تاريخا عريقا يمتد لأكثر من 25 عاماً، استطاعت خلالها تكوين قاعدة كبيرة من مجتمع رجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد بشكل عام محلياً ودولياً، كما تقدم BT تقارير اقتصادية ومتابعة وافية لحركة الاستثمار بالسوق المحلي والإقليمي لتوفير رؤية واضحة لقرائها، وتسليط الضوء على العديد من الفرص الاقتصادية وأهم الاستثمارات.