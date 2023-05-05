احتفالية محمد الموجي .. تخليد لروائع الموسيقار الكبير وتوعية للجيل الجديد بتراثه

أقيمت الساعات الماضية احتفالية كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية بمسرح أبو بكر سالم ، لتخليد روائع الموسيقار والملحن الكبير الراحل محمد الموجي ، تحت رعاية هيئة الترفية السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ ، والحفل تحت اشراف الموزع الموسيقي يحى الموجي وتحت قيادة المايسترو وليد فايد .

وأحيا هذه الاحتفالية الكبرى التي أقيمت لأول مرة في السعودية ، عدد من نجوم الغناء المصريين والعرب وهم صابر الرباعي ووائل جسار وشيرين عبد الوهاب وأنغام وماجد المهندس ومي فاروق وزينة عماد ، كما حضرها كوكبة من صناع الموسيقى بمصر والوطن العربي منهم المنتج الكبير محسن جابر والموزع الموسيقي هاني محروس ومهندس الصوت أمير محروس والشعراء تامر حسين وعزيز الشافعي والملحنين وليد سعد ونادر حمدي والموزعين الموسيقيين طارق مدكور وحميد الشاعري وتوما وغيرهم ، وكذلك الاعلامي عمرو أديب .

وقدم النجوم صابر الرباعي وأنغام أغنيات ” جبار” و” يامالكا قلبي” للموسيقار الراحل محمد الموجي .

أمجد العطافي : خطوة هامة في توعية الجيل الجديد بروائع محمد الموجي

قال الموسيقار أمجد العطافي أن دار الأوبرا المصرية تقيم احتفاليات كبرى باستمرار للموسيقار الموجي وعبد الوهاب والموسيقار كمال الطويل .

وأضاف في حديثه ل” المال “، أنه يتمنى أن تقام احتفاليات كبرى لكل رواد الموسيقى العربية ومنهم محمد الموجي، فمثلما مصر لها حق في محمد الموجي أيضا كل الوطن العربي له فيه ، مشيرا أنها خطوة رائعة ومهمة ونتمنى أن يبنى عليها احتفالات كبرى الفترة القادمة .

حيث تساهم هذه الاحتفالات في تعريف وتوعية الجيل الجديد الحالي بهذه الروائع الموسيقية للموسيقار الموجي وذلك أمرا مميزا وفق” العطافي”.

وعن عدم وجود أصوات مصرية مثل مدحت صالح وهاني شاكر في احتفالية الموسيقار الموجي مثلما علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قال : ليس هناك أزمة في ذلك لأنه كانت موجودة أنغام وشيرين ومي فاروق كمطربات وأصوات مصرية ، كما أنه في الاحتفالات التي تقيمها الأوبرا المصرية يشارك بها أصوات مصرية هامة مثل علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو وهاني شاكر .

مها متبولي : احتفالية رائعة لكن هناك عيوبا في تقنيات الصوت بها

وترى الناقدة مها متبولي للمال أن هذه الاحتفالية كانت رائعة وتليق بقيمة ومكانة الموسيقار الراحل محمد الموجي .

وأضافت أن هناك بعض السلبيات في هذه الاحتفالية مثل تقنية الصوت ، حيث أن أصوات الآلات الموسيقية والعازفين غير مسموعة جيدا أثناء غناء المطربين في هذه الاحتفالية .

وتابعت قائلة أنه ليست المرة الأولى التي يتم الاحتفال بها بالموسيقار محمد الموجي ، فدار الأوبرا المصرية تقيم حفلات كثيرة احتفاء بموسيقى الموجي ، لافتة الى أن الاحتفالية التي أقيمت على شاشة ام بي سي الساعات الأخيرة للموسيقار محمد الموجي محملة بدعاية اعلامية كبيرة وامكانات مادية ضضخمة من هيئة الترفيه السعودية وذلك هو الفرق بين مايقام بمصر والسعودية .

ولفتت الى أن الموسيقار الموجي هو من اكتشف النجم هاني شاكر وقدمه في بدايته الفنية بأغنية حلوة يادنيا وأغنية ” سيبوني أحب ” ، لدرجة أن الكبار الراحلين فايزة أحمد ووردة في ذلك الوقت كان يحيون حفلات غنائية ومعهم هاني شاكر من قوة شهرته في ذلك الوقت ، لذلك أمرا غريبا عدم وجوده في هذه الاحتفالية الخاصة بموسيقى محمد الموجي .

أكرم عادل : احياء روائع الموسيقى المصرية الشرقية أمرا رائعا

وعلق الموزع الموسيقي أكرم عادل أن الموسيقار محمد الموجي قيمته الفنية كبيرة جدا ، ويستحق اقامة احتفالية كبرى بهذه الضجة والمستوى له .

أردف قائلا أن وجود كوكبة من الفنانين والموسيقين في احتفالية كبرى للموجي أمرا جيدا ، كما أن الموسيقار الموجي له علامات موسيقية هامة في تاريخه الفني والموسيقي منها أغنية ” جبار ” للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ بالاضافة لأغنياته لأم كلثوم ووردة وغيرهم .

أستطرد قائلا أن احياء روائع الموسيقى المصرية الشرقية أمرا رائعا ، وفي مصر تقام هذه الاحتفاليات دائما لكن لاتحظى بهذا الدعم الكبير مثل الذي شاهدناه في احتفالية الموسيقار الموجي بالرياض الساعات الماضية .