احتفالية لفوز البلشي بجائزة نيلسون مانديلا

رحاب صبحى:يدافع خالد البلشى كان له دائما مواقف مع الصحفيين المحبوسين، فكان دائما عن جميع الصحفيين أيا ما كانت انتماءاتهم السياسية" بهذه العبارة حيا محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات السابق، أثناء احتفالية النقابة بفوزه بجائزة نيلسون مانديلا للمداف

رحاب صبحى:

يدافع خالد البلشى كان له دائما مواقف مع الصحفيين المحبوسين، فكان دائما عن جميع الصحفيين أيا ما كانت انتماءاتهم السياسية” بهذه العبارة حيا محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات السابق، أثناء احتفالية النقابة بفوزه بجائزة نيلسون مانديلا للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أشاد جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، بخالد البلشى وقال إنه من الشخصيات النبيلة والخلوقة، وأن على مدى العامين الماضيين كان البلشى يحضر أغلب التحقيقات مع الصحفيين، كما أن جميع البيانات التى صدرت من النقابة كان هو الذى يصيغها، مؤكدا فخره بزمالة البلشى.

ووصف عبدالرحيم ما تم اليوم من إغلاق قاعات مقر النقابة أمام الاحتفال بخالد البلشى يعد امتداد لحلقات المضايقات التي يتعرضون لها دائما.

وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن خالد البلشى كان السبب في رفع سقف الحريات، وهذا ما قدمه للمهنة والنقابة، لذا فإن الصحافة والحريات تحتاجان إلى خالد البلشى.

ومن جانبه، شكر خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، القائمين على الاحتفالية، موضحا أن الصحفيين دفعوا ثمن مواقفهم، وعلى الأخص يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبدالرحيم، كما أن الصحفيين دفعوا الثمن في صورة انتهاكات ضدهم وحجب المواقع، مؤكدا أنه يجب الاستمرار فى الدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون إلى الحبس، حيث وصل عددهم هذا العام الى 24 صحفيا محبوسا، ومؤخرا تم اتهام الصحفيين أحمد عبدالعزيز وحسام السويفى واتهامهما بأنهما ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الاتهام بعيد عنهما تماما.

فيما قال الكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات الأسبق، أنه شاهد عيان على خالد البلشى وأن الظروف التى مر بها البلشى عند توليه رئاسة لجنة الحريات أسوأ بكثير من التى مرت بها منذ توليت رئاسة لجنة الحريات، وبالرغم من ذلك فقد حقق إنجازات كبيرة، كما أن البلشى دافع عن أشخاص مختلفين معه تماما.