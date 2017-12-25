احتفالية لتحيا مصر بالشرقية وتسليم شهادات الشفاء من فيروس سى

سحر نصر: رئيس الجمهورية حرص منذ تأسيس الصندوق على تحسين معيشة المواطنين والتمكين الاقتصادى للشباب عبر توفير فرص عمل على جمعة: حققنا انتصارات منها فيروس سى وأطفال بلا مأوى والمشروعات الصغيرة وتطوير القرى الأكثر احتياجا عشماوى: المواطنون هم من يملكون الصندوق المال - خاصنظم صندوق تحيا

سحر نصر: رئيس الجمهورية حرص منذ تأسيس الصندوق على تحسين معيشة المواطنين والتمكين الاقتصادى للشباب عبر توفير فرص عمل

على جمعة: حققنا انتصارات منها فيروس سى وأطفال بلا مأوى والمشروعات الصغيرة وتطوير القرى الأكثر احتياجا

عشماوى: المواطنون هم من يملكون الصندوق

المال – خاص

نظم صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم الإثنين 25 ديسمبر، يوما لأنشطته بمحافظة الشرقية، فى احتفالية كبرى بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة التنفيذية للصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة وأكثر من 1000 مواطن.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تأسيس صندوق تحيا مصر كان حريصا على تحسين مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات، والتمكين الاقتصادى للشباب من خلال توفير فرص عمل، واتاحة التمويل لبدء مشروعاتهم، لأنهم من ضمن أهداف تحيا مصر، مشيرة إلى أن وجود الصندوق ليس فقط للاحتفال بانجازاته ولكن للاستماع اكثر للتحديات التى يواجهها المواطنون فى الشرقية من أجل دعمهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن الصندوق يعمل على دعم المرأة المعيلة والفتيات لأن تمكين المرأة نقطة رئيسية لديه، كما أن الانتهاء تماما من فيروس سى من أهم قصص نجاح تحيا مصر وهذه نقطة نفخر بها امام العالم.

وذكرت أن توفير الخدمات الأساسية والمسكن اللائق والرعاية الصحية فى القرى الاكثر احتياجا كانت من ضمن اولويات الصندوق، لأن لن نصل إلى التنمية المستدامة دون توفير ذلك، مشيرة إلى أنه صندوق كل المصريين، فالجميع ساهم فيه.

وقال الدكتور على جمعة، إن الصندوق حقق انتصارات منها فيروس سى وأطفال بلا مأوى والمشروعات الصغيرة وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل والمسكن اللائق، وكلها اعمال تندرج تحت رؤية صندوق تحيا مصر، ومشاركة الناس للناس، لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محمد عشماوى، إن المواطنين هم من يملكون الصندوق، فكل شخص ساهم بجنيه يملك الصندوق.

وأكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن صندوق تحيا مصر تم تأسيسه تفعيلا لمبادرة الرئيس لدعم الاقتصاد المصرى والعدالة الاجتماعية بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمنت الاحتفالية، عرضا لفيلم وثائقى عن أهم وأبرز أنشطة صندوق تحيا مصر، وقامت اللجنة التنفيذية للصندوق بتكريم عدد من الشباب، وتوزيع شهادات الأداء المتميز عليهم بعد نجاح تجربتهم فى إدارة عدد من مشروعات تشغيل الشباب والتى أتت بثمارها وشملت تسليم شهادة الأداء المتميز لشركات النقل المبرد (1,5طن وحمولة 5 أطنان) وشهادة الأداء المتميز فى امتلاك وإدارة مشروعات صغيرة “تاكسى”، وشهادات الشفاء النهائى من فيروس سى وإعلان نتيجة المسح الطبى وعمل التوعية اللازمة للقضاء على الفيروس نهائيًا فى كل محافظات مصر من خلال حملات قام الصندوق بتنفيذها.

وقامت اللجنة التنفيذية للصندوق بالإعلان عن لحوم الأضاحى المهداة من البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية وتوزيعها مجانًا على المستفيدين.

يذكر أن صندوق تحيا مصر يعد نموذجاً للتنمية الشاملة المستدامة وتكافل كل أبناء الوطن حيث نفذ الصندوق عدة مشروعات تنموية داخل الشرقية تتمثل فى، مكافحة وعلاج فيروس سى، حيث تم علاج 21 ألف مريض بإجمالى تكلفة 28 مليون جنيه وعمل مسح طبي لعدد 62 ألف مريض، وبرامج تشغيل الشباب وتمليكهم مشروعات صغيرة، وتضمنت مشروع سيارات تاكسى الشباب بتوزيع عدد 150 تاكسى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه إلى جانب مشروع سيارات النقل المبرد حمولة 1.5 طن بعدد 6 شركات نقل مبرد بلغت تكلفتها الاجمالية 1.1 مليون، ومشروع توزيع سيارات النقل المبرد حمولة 5 طن بعدد 3 شركات نقل مبرد بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه، وبرامج التنمية العمرانية، وقد تم تطوير وتأهيل ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا لعدد 105 منزل بإجمالى تكلفة 3.4 مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان، ومشروع حماية أطفال بلا مأوى، وشمل تطوير البنية التحتية لدار التربية بالزقازيق مع توفير وحدة متنقلة بإجمالى تكلفة 17.1 مليون جنيه، ومشروع الدعم الغذائى، ويتمثل ذلك فى توفير 80 طن لحوم الأضاحى المهداة من المملكة العزبية السعودية مقدمة الى 24 ألف أسرة فقيرة فى 30 قرية ومركزا الى جانب 5 طن سكر موزعة على القرى الأكثر احتياجا، وحل المشاكل البيئية، حيث تم تقديم دعم مالى لعدد 24 مستفيدا من مشروع إعادة تدوير مخلفات قش الأرز بإجمالى تكلفة 750 ألف جنيه.