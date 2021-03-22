احتفالية لإطلاق كتاب «فسحتنا في الإسكندرية» للألمانية كريستين يانكوفسكي

كتاب « فسحتنا في الإسكندرية » يروى للطفل قصة خيالية وممتعة عن جدو حمو الذى يصطحب أحفاده و أصدقاءه من الحيوانات فى فسحة مرحة لأهم معالم مدينة الأسكندرية

نظم إحتفال لإطلاق كتاب أطفال جديد للكاتبة الألمانية كريستين يانكوفسكي كتابها الجديد للأطفال « فسحتنا في الإسكندرية » باللغة العربية ، ونسخته الانجليزية «Adventure in Alexandria » .

أحمد مالك : سعيد بإطلاق هذا الكتاب الهام للأطفال

حضر الفنان أحمد مالك حفل إطلاق الكتاب وفاجئ جميع الحضور من كبار وصغار .

وأعرب مالك عن سعادته بإطلاق هذا الكتاب الهام للاطفال .

كما أعلن عن تقديره لمؤلفة الكتاب وكتابها الجديد والذى يعد أحدث إصدارات سلسلة كتب لها و لفريق عملها المصرى .

صلاح حنفي : هذه النوعية من الكتب تكون هوية الطفل المصري

أكد المنتج صلاح الحنفى على أهمية هذه النوعية من الكتب بالنسبة لتكوين هوية الطفل المصرى.

وقال بصفتى أب مصرى فأنا فخور لرؤية أدب الطفل وقد جذب الانتباه من خلال هذا الكتاب .

والذى نجح فى عرض ثراء مصر الثقافى بطريقة سهل. وجاذبة للطفل بدون الحاجة لنسخ المحتوى الغربى وتمصيره .

« فسحتنا في الإسكندرية » يروى قصة جدو حمو وأحفاه مع أصدقائه من الحيوانات

الكتاب يروى للطفل قصة خيالية وممتعة عن جدو حمو الذى يصطحب أحفاده و أصدقاءه من الحيوانات فى فسحة مرحة لأهم معالم مدينة الأسكندرية .

ومن داخل سيارته الأجرة الصفراء نتعرف على الأصدقاء (الحمار والزرافة واللاما والسيد قشطة) .

وتبدأ الفسحة المليئة بالمعلومات التاريخية والثقافية والدينية وتزداد علاقة الصداقة الجميلة بينهم.

« فسحتنا فى الأسكندرية » النسخة الإنجليزية فكرة و تأليف كرستين جانكوفسكى ورسوم إبداعية لمياء شرابى .

وتقوم جانكوفسكى حاليا بالإشراف على إصدار النسخة العربية من الكتاب لإطلاقه فى الموسم الصيفى .

وأعربت الكاتبة كريستين عن سعادتها البالغة لمشاركة الفنان أحمد مالك والمنتج صلاح الحنفي والفنانة التونسية صفية طرابلسي، في الاحتفالية بصدور كتابها الجديد .

وكانت مكتبة فلك هي نقطة الإنطلاقة للكتاب الجديد حيث أنه متاح حالياً داخل فرع المكتبة بالقاهرة بنسخته الإنجليزية .

« فسحتنا في القاهرة » أول إصدارات هذه السلسلة

وأصدرت كريستين كتابا اخر ضمن هذه السلسلة يحمل عنوان « فسحتنا في القاهرة » خلال شهر سبتمبر الماضي .

وهو كتاب تعليمي أيضا للأطفال يساعدهم على معرفة أبرز الأماكن والمعالم السياحية في القاهرة والتعرف على تاريخ بلادهم الحبيبة مصر .