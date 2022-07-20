احتفالية فنية وطنية للموسيقى العربية بالأوبرا في ذكرى ثورة 23 يوليو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، ويحييها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال اطفال الاوبرا تدريب سهير حسين وقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك فى الثامنة مساء السبت 23 يوليو على مسرح النافورة .

الاحتفال بذكري ثورة ٢٣ يوليو

وزيرة الثقافة : ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان الشعب المصرى

وقالت وزيرة الثقافة أن خطط إعادة إحياء وتنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع مستمرة .

أضافت أن ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان الشعب المصرى باعتبارها مصدراً للإرادة والإلهام وباعثاً للإبداع في مختلف المجالات .

مشيرة أن رعايتها للفكر أدى إلى ازدهار الثقافة وخلق اعمالا خالدة عبرت عن جزء من ملامح المشروع الثوري القومي الطامح إلى التنمية والبناء .

أصوات طربية جديدة في ذكرى ٢٣ يوليو

تبدأ الاحتفالية بفيلم تسجيلى من إعداد ستوديو المونتاج بالأوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الاصلاح الذى تبعها ثم تعزف الفرقة بانوراما وطنية ويشدو ، وليد حيدر ، حسام حسنى ، أميره أحمد ، صابرين النجيلي ، مؤمن خليل .

والواعدة بسملة كمال الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير وإحدى مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بنخبة مختارة من الأعمال الوطنية للعمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين .

والتى واكبت أحداث الثورة وجسدت مشاعر أبناء الوطن تجاهها موسيقي دموع في عيون وقحة ، الله يا بلادنا الله ، ام البطل ، حبايب مصر ، لو عديت ، ع الدوار ، إبنك يقولك يا بطل ، دولا مين ، صورة ، لفي البلاد يا صبيه ، يا حبيبتي يا مصر ، مصر التي في خاطري ، ع الربابة ، المصريين ، بالأحضان ، يا أغلي إسم في الوجود