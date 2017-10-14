احتفالية عن فن الكاريكاتير بقصر ثقافة الأقصر.. غدا

ولاء البري:تقيم الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لفناني الكاريكاتير، احتفالية عن فن الكاريكاتير، غدا ولمدة أربعة أيام، بقصر ثقافة الأقصر.تبدأ الاحتفالية في السابعة مساء، بافتتاح معرض فن تشكيلي لفناني الجمعية، يليه ندوة عن فن الكاريكاتير، يشارك بها الفنانون محمد عمر،



ولاء البري:



تقيم الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لفناني الكاريكاتير، احتفالية عن فن الكاريكاتير، غدا ولمدة أربعة أيام، بقصر ثقافة الأقصر.

تبدأ الاحتفالية في السابعة مساء، بافتتاح معرض فن تشكيلي لفناني الجمعية، يليه ندوة عن فن الكاريكاتير، يشارك بها الفنانون محمد عمر، وفوزي مرسي، وسمير عبد الغني، وعفت محمد، ومحمد عمر.

كما يقام على هامش الاحتفالية 3 ورش فنية، الأولى عن الكاريكاتير وعلاقته بالفن التشكيلي، والثانية عن فن البورتريه، والثالثة عن فن الكاريكاتير، وتبدأ جميعها في العاشرة صباح الإثنين 16 أكتوبر، ولمدة ثلاثة أيام.

تقام الاحتفالية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية بقصور الثقافة، برئاسة حسين صبره.

