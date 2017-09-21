احتفالية بالعام الرابع لمجلس كنائس مصر

حسين رجب شهدت كاتدرائية جميع القديسين بالكنيسة الأسقفية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، فعاليات احتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيسه. و قدم القس رفعت فتحي الأمين العام للمجلس تقرير بإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية كما عرض الأمين العام…

حسين رجب

شهدت كاتدرائية جميع القديسين بالكنيسة الأسقفية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، فعاليات احتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيسه.

و قدم القس رفعت فتحي الأمين العام للمجلس تقرير بإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية كما عرض الأمين العام لرؤية المرحلة المقبلة، وفق بيان للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بولس حليم.

وحضر الاحتفالية رؤساء الكنائس الخمس المشاركين في تأسيس مجلس كنائس مصر، وهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ، والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا، والمطران نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس.