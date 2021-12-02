احتفالا بيوم التحدي.. فتح الحدائق العامة بالقاهرة لذوي الهمم مجانا

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع الحدائق العامة والمتخصصة مجانا، احتفالا بيوم التحدي وفي إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم وإطلاق فعاليات “يوم التحدي”.

وذكرت محاظفة القاهرة في بيان، أن تلك الحدائق هي “الحديقة اليابانية ، والحديقة الدولية ، وحديقة الازبكية ، وحديقة الحرية ، وحديقة الجزيرة ، وحديقة العبور ، وحديقة الطفل ، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل ، وحديقة ام كلثوم، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان ، وحديقة المنيل.

يشار إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمى للاشخاص ذوي الاعاقة فى ٣ ديسمبر من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية .

وتابعت المحافظة، إن تلك الحدائق ستكون في استقبال الاطفال من ذوي الهمم غدا الجمعة، وتنفيذ عدد من البرامج الاحتفالية التى تهدف إلى إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.