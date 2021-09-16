احتفالا بالمئوية.. الشرقية للدخان تطرح «كليوباترا سوبر» جديدة بسعر 24 جنيهًا

الشركة ستضاعف كميات المنتج الجديد حال زيادة الإقبال عليه من المستهلكين.

تطرح الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” السبت المقبل، كمية محدودة من منتج جديد لصنف كليوباترا سوبر تحت مسمى موتسيان احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الشركة.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، فى تصريحات للصحفيين على هامش تجديد عقد الشراكة مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti “، إن سعر العلبة 24 جنيهًا.

وأوضح أمان، أن الاختلاف بين المنتج الجديد وكيلوباترا سوبر الموجودة في السوق فعليا هو أن “موتسيان” ذات جودة أعلى لذلك سعره يزيد 4 جنيهات.

وأضاف العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة ستضاعف كميات المنتج الجديد حال زيادة الإقبال عليه من المستهلكين.

وجددت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti ” صاحبة أصناف وينستون وكامل، بحضور تامر جاد الله، رئيس مجلس الإدارة.

وذكر هانى أمانى، أن مدة عقد التصنيع المشرك مع جابان توباكو 3 سنوات قابلة للتجديد فى ظل حالة التفاهم بين الطرفين، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما لتجديد اتفاقيات التعاون مع الشركات العاملة فى السوق لجلب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات.