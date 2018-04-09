احتفالات في المحافظات بأعياد الربيع

متابعاتاحتفل المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية, اليوم الاثنين, بأعياد الربيع والقيامة المجيد بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والرحلات النيلية, وسط أجواء يسودها البهجة والفرح واتخاذ المسئولين بالمحافظات التدابير اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة أو ما يعكر الصفو العام، وفق ما نقلته

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احتفل المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية, اليوم الاثنين, بأعياد الربيع والقيامة المجيد بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والرحلات النيلية, وسط أجواء يسودها البهجة والفرح واتخاذ المسئولين بالمحافظات التدابير اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة أو ما يعكر الصفو العام، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ففي المنيا، توافد عدد كبير من المواطنين والأسر إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بأعياد الربيع، كما ازدحم كورنيش النيل والأندية والحدائق العامة بالمنيا الجديدة بالمواطنين والأطفال، للتنزه بالمراكب الشراعية في نهر النيل.

وقال المحافظ اللواء عصام البديوي: ” إنه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة أداء كافة المرافق وتلقي أي بلاغات للعمل على حلها فورا، وتكثيف التواجد الأمني بأماكن الاحتفالات، لمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون، مع تعزيز الخدمات المرورية، لعدم تكدس السيارات وإحداث سيولة مرورية”.

وأضاف “أنه تم رفع درجة الاستعداد وإلغاء الأجازات للأطباء والممرضين والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفال بشم النسيم، ومضاعفة أعدادهم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها فورا”، مؤكدا توافر الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وفي المنوفية، شهدت الحدائق والمنتزهات العامة إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وامتلأ استاد شبين الكوم الرياضي وركن العائلات بالمحتفلين، وتسابق الأطفال للاستمتاع بالألعاب المختلفة، وفي القرى خرج الأهالي إلى الحقول الزراعية وشهد شاطئ فرع رشيد المار بمراكز أشمون والباجور ومنوف والشهداء عددا كبيرا من المواطنين.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة الدكتور أيمن مختار أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لم تتلق أي بلاغات أو مشكلات، مشيرا إلى أنه تم تكليف 50 سيارة إسعاف للتعامل مع أية إصابات بين المحتفلينن فضلا عن تدعيم كافة المستشفيات العامة والمركزية بأدوية الطوارئ والمحاليل والمطهرات للتعامل مع أية حالات مرضية..لافتا إلى أن حملات النظافة تعمل بكثافة وخاصة بمحيط الحدائق والمنتزهات العامة.

وفي البحر الأحمر، توافد المواطنون على الشواطئ العامة والمتنزهات لقضاء شم النسيم، حيث شهدت مناطق الممشى السياحي والمارينا والنادي الاجتماعي ونادي الرياضات البحرية توافد الزوار في رحلة اليوم الواحد من المحافظات المجاورة .

وكثفت الأجهزة الأمنية تعزيزاتها، لمنع الخروج عن القانون ونشر خدمات متحركة وثابتة بجانب السيارات التي تجوب الشوارع لفرض السيطرة الأمنية، كما نشرت مديرية الصحة سيارات إسعاف مجهزة في محيط الاحتفالات وفي مدن سفاجا والقصير ورأس غارب ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

من جهته، شكل المحافظ اللواء أحمد عبد الله غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات المدن، لمتابعة الاحتفالات لمواجهة أية مشكلات خلال الاحتفالات.

وفي القليوبية، شهدت مدينة القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع، وامتلأت الحدائق والمنتزهات والملاهي ومنطقة الشلالات والمراسي النيلية بالزائرين، وسجلت الرحلات النيلية رقما قياسيا حيث بلغت الرحلات للمراكب الكبيرة من مراسي القاهرة والجيزة أكثر من 150 رحلة، بالإضافة إلى اللانشات الصغيرة داخل القناطر، ونظمت مديرية الثقافة بالاشتراك مع فرقة الفنون الشعبية بالمدينة عروضا فنية.

وقال المحافظ اللواء محمود عشماوي: “إنه تم فتح حدائق المدينة، لاستقبال المواطنين من المحافظة والمحافظات المجاورة”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى أو ما يعكر صفو الزائرين.

وأضاف “أنه تم تنظيم عدة مهرجانات شبابية وترفيهية في الميادين والحدائق العامة واتخاذ كل التدابير اللازمة، للتيسير على الزوار خلال احتفالات شم النسيم عبر حزمة من الإجراءات وإقامة مركز طبي داخل منطقة الحدائق والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور، لتسهيل عمليات الدخول والخروج”.

من جهته، أكد مدير الأمن أنه تم تأمين الحدائق بالقناطر الخيرية بقوات من المباحث الجنائية والأمن العام، لمواجهة البلطجة وأعمال السرقة وتوفير الأمن للمواطنين خلال الاحتفالات وقضاء يوم هادئ وسط المنتزهات والطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينة القناطر الخيرية وتكثيف التواجد الأمني بمختلف المدن والمناطق .

وبدوره، قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور حمدي الطباخ: “إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة خلال احتفالات شم النسيم ومضاعفة أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات القناطر المركزي للعمل طوال اليوم وإلغاء الراحات والأجازات بالمستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم بكافة وحدات الخدمة الصحية”.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 105 سيارات إسعاف في الحدائق العامة وأماكن التجمعات والمتنزهات والأماكن التي تشهد تواجد المواطنين بكثافة وبجانب المراسي النيلية والحدائق على مستوى المحافظة.

وفي أسوان، توافد المئات من المواطنين من أبناء المحافظة على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بأعياد شم النسيم، كما استقبلت الجزر النيلية والمحميات الطبيعية (سالوجا، غزال والشلال) والقرى النوبية الشهيرة غرب النيل بأسوان جمع كبير من المواطنين، للاستمتاع بأعياد الربيع وسط الطبيعة وكانت نسبة الحجوزات بعدد من الفنادق السياحية العائمة والثابتة تجاوزت 80%، إلى جانب تنظيم العديد من الشباب رحلات للمواقع السياحية والأثرية منها معابد أبوسمبل وفيلة ومعبدي أدفو وكوم أمبو والمتحف النوبي ومتحف النيل.

وكثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، لتحقيق السيطرة الأمنية المطلوبة بمواقع الاحتفالات وتوافد المواطنين، وأعلنت المستشفيات وأجهزة ومرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والصحة حالة الطوارئ، تحسبا لاستقبال أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين.

من جهته، وجه المحافظ اللواء مجدي حجازي أجهزة الرقابة التموينية بتشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك المملحة، للاطمئنان على سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والإدارات التموينية، لمواجهة أية حالات طوارئ، كما وجه رؤساء المراكز والمدن باستكمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين .

وفي بني سويف، امتلأت حديقة الحيوان وحديقة عابدين بمدينة بني سويف وحديقة النيل بالزائرين، وسادت أجواء من البهجة وذلك خلال احتفالات المواطنين بأعياد الربيع في الحدائق والمتنزهات .

وتفقد المحافظ المهندس شريف حبيب عددا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بالمحافظة، للاطمئنان على المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم وللتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها.

وفي الشرقية، توافد المواطنون على الحقول بالقرى والمتنزهات وحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق وذلك وسط تواجد أمني ومروري مكثف، لمواجهة أية محاولات لتعكير الصفو العام وتحقيق السيولة المرورية.

وحرص المحافظ اللواء خالد سعيد على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الربيع من خلال تفقده حديقة الحيوان والاستماع لمطالبهم، كما تفقد سيارات الإسعاف والعيادات الطبية الكائنة حول الحديقة، للتأكد من توافر الأدوية والأمصال لعلاج أية حالات طارئة.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل فرق عمل في جميع المدن والقرى لإصلاح أي أعطال مفاجئة وجمع المخلفات من الحدائق والمسطحات الخضراء، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، كما كلف مسئولي التموين متابعة تشغيل المخابز في المواعيد التي تتناسب مع استهلاك المواطنين.

وأعلنت مستشفيات الصحة حالة الطوارئ وتم نشر ما يقرب من 120 سيارة إسعاف في جميع مدن المحافظة، لنقل أية حالات مرضية مفاجئة وإجراء الإسعافات الأولية.

وفي قنا، خرج آلاف المواطنين والأسر إلى الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل والمناطق الأثرية بالمحافظة، للاستمتاع بعيد شم النسيم وتناول المأكولات الشعبية وسط أحضان الطبيعة.

وأكد المحافظ عبد الحميد الهجان أن كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية بكافة مستوياتها تعمل على توفير جو من الهدوء، لاستمتاع المواطنين بأجازة شم النسيم وكذلك العمل على تسيير حركة المرور بشوارع المحافظة والمدن الكبرى وضبط المخالفين على كافة المستويات ونشر شرطة المسطحات المائية، لتحقيق عنصر الأمان للمواطنين خلال أجازة العيد.

