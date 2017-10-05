احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر تتصدر عناوين صحف مصر

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 5-10 - 2017،وفيما يلى أبرزها:الأهرام* الرئيس: عازمون على استلهام روح أكتوبر لتحقيق المزيد من الانتصارات.* السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وضريحى السادات وعبدالناصر.* مجلس الوزراء يوافق على قانون

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 5-10 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* الرئيس: عازمون على استلهام روح أكتوبر لتحقيق المزيد من الانتصارات.

* السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وضريحى السادات وعبدالناصر.

* مجلس الوزراء يوافق على قانونى تنظيم البحوث الطبية ونقابة الفلاحين.

* شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجُدد فى 4 دول.

* ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك حملات لمراقبة الأغذية بالجيزة.

* وزير الزراعة: مصر لن تبخل بتقديم خبراتها لإفريقيا.

* مكرم: احتفال عالمى بمرور ١٥٠ سنة على حفر قناة السويس.

* مميش: إنشاء المنطقة الصناعية الروسية 2018 وستوفر35 ألف فرصة عمل.

* التموين: بروتوكول لتطوير المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة.

* قابيل: وفد سويسرى بالقاهرة لبحث فرص الاستثمار الشهر المقبل.

* غرفة تبوك: الأولوية للاستثمار فى مصر.

* 9 آلاف وحدة سكنية جديدة.. وإجراء أول عملية قلب مفتوح بجنوب سيناء.

* نواب المنوفية يطالبون بعودة وكيل وزارة الصحة.

* برنامج تليفزيونى يسهم فى ضبط تجار سلاح بالبدرشين.

* الأمن يشارك ذوى الاحتياجات الخاصة فرحة العام الدراسى الجديد.

* كوبر ينتظر المعجزة بشفاء المصابين.. وتشكيل المنتخب مفتوح على كل الاحتمالات.

الجمهورية

الرئيس للمصريين.. في ذكري انتصارات أكتوبر: أملي في المستقبل كبير.. وحُلمي لمصرنا لا يقل عن حُلمكُم بها.

الرئيس السيسي.. في الذكري الـ 44 لانتصارات أكتوبر: التحية لكل الشهداء وشعب مصر لتضحياته في معركة البناء ومواجهة الإرهاب.

* السيسي في اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة: مواصلة التحلي بأقصي درجات التأهب والاستعداد القتالي.

* الرئيس يضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول.. والزعيمين أنور السادات وجمال عبدالناصر.

* جيهان السادات.. تروي أسرار ساعات ما قبل العبور: كنت خائفة من الهزيمة.. فقال السادات في ثقة: “أنا علي يقين أننا سننتصر”.

* مشايخ قبائل ارض الفيروز: كنا “الأقمار الصناعية” لقواتنا الباسلة.

* حمدي الكنيسي “المراسل حربي” في معركة العبور: قواتنا المسلحة حققت معجزة.. في عصر غابت فيه المعجزات.

* 400 من شباب مبادرة “الجيل الثالث” من مقر مستشفي “500500”: كلنا جنود لخدمة الوطن والمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس.