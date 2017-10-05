احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر تتصدر عناوين صحف مصر

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 5-10 – 2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* الرئيس: عازمون على استلهام روح أكتوبر لتحقيق المزيد من الانتصارات.
* السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وضريحى السادات وعبدالناصر.
* مجلس الوزراء يوافق على قانونى تنظيم البحوث الطبية ونقابة الفلاحين.
* شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجُدد فى 4 دول.
* ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك حملات لمراقبة الأغذية بالجيزة.
* وزير الزراعة: مصر لن تبخل بتقديم خبراتها لإفريقيا.
* مكرم: احتفال عالمى بمرور ١٥٠ سنة على حفر قناة السويس.
* مميش: إنشاء المنطقة الصناعية الروسية 2018 وستوفر35 ألف فرصة عمل.
* التموين: بروتوكول لتطوير المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة.
* قابيل: وفد سويسرى بالقاهرة لبحث فرص الاستثمار الشهر المقبل.
* غرفة تبوك: الأولوية للاستثمار فى مصر.
* 9 آلاف وحدة سكنية جديدة.. وإجراء أول عملية قلب مفتوح بجنوب سيناء.
* نواب المنوفية يطالبون بعودة وكيل وزارة الصحة.
* برنامج تليفزيونى يسهم فى ضبط تجار سلاح بالبدرشين.
* الأمن يشارك ذوى الاحتياجات الخاصة فرحة العام الدراسى الجديد.
* كوبر ينتظر المعجزة بشفاء المصابين.. وتشكيل المنتخب مفتوح على كل الاحتمالات.
الجمهورية
الرئيس للمصريين.. في ذكري انتصارات أكتوبر: أملي في المستقبل كبير.. وحُلمي لمصرنا لا يقل عن حُلمكُم بها.
الرئيس السيسي.. في الذكري الـ 44 لانتصارات أكتوبر: التحية لكل الشهداء وشعب مصر لتضحياته في معركة البناء ومواجهة الإرهاب.
* السيسي في اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة: مواصلة التحلي بأقصي درجات التأهب والاستعداد القتالي.
* الرئيس يضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول.. والزعيمين أنور السادات وجمال عبدالناصر.
* جيهان السادات.. تروي أسرار ساعات ما قبل العبور: كنت خائفة من الهزيمة.. فقال السادات في ثقة: “أنا علي يقين أننا سننتصر”.
* مشايخ قبائل ارض الفيروز: كنا “الأقمار الصناعية” لقواتنا الباسلة.
* حمدي الكنيسي “المراسل حربي” في معركة العبور: قواتنا المسلحة حققت معجزة.. في عصر غابت فيه المعجزات.
* 400 من شباب مبادرة “الجيل الثالث” من مقر مستشفي “500500”: كلنا جنود لخدمة الوطن والمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس.