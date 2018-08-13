احتفاء باليوم العالمي للأعسر على تويتر وفيسبوك

أحمد صبرى طغى على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاحتفال بالأشخاص عسيري اليد "من يستخدمن أيدهم اليسرى فى الكتابة " تزامنا مع اليوم العالمي للأعسر والذي يوافق 13 أغسطس من كل عام.وكان أبرز ما احتفى به المصريون اليوم هو نشر صور الشخصيات الشهيرة والتى كانت من ذوي الفئة مثل ألبرت اينشتاين وب

أحمد صبرى

طغى على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاحتفال بالأشخاص عسيري اليد “من يستخدمن أيدهم اليسرى فى الكتابة ” تزامنا مع اليوم العالمي للأعسر والذي يوافق 13 أغسطس من كل عام.

وكان أبرز ما احتفى به المصريون اليوم هو نشر صور الشخصيات الشهيرة والتى كانت من ذوي الفئة مثل ألبرت اينشتاين وبيتهوفن وهتلتر ونابلبون بونبارت.

كما ذهبت فئة أخرى من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر كومكسات الأفلام عن تلك الفئة التى اعتبروها غريبة فى كل شئ وليس الكتابة باليد اليسرى فقط.

وبحسب الدراسات فإن هناك 10 % فقط من الأشخاص يتبعون فئة الأعسر كما أن لديهم نمط تفكير خاص بهم يميزهم عن أقرانهم طوال فترة نموهم .

وتصدر هاشتاج#اليوم العالمى للاعسر المركز الأول فى مصر عصر اليوم على موقع التدوينات المصغرة تويتر كما تصدرها فى السعودية ووصل للمرتبة الخامسة على الترند العالمى.

