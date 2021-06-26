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“احتضن مساعدته وقبّلها”.. وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد مخالفة تدابير كورونا

بعد دعوات لإقالته
المال - خاص 7:51 م, السبت, 26 يونيو 21 7:51 م, السبت, 26 يونيو 21

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استقال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، اليوم، بعد أن اعترف بمخالفته لقواعد مكافحة فيروس كورونا.

وكان هانكوك قد احتضن مساعدته وقبّلها داخل مكتبه، وهو الفعل الذي تسبب في دعوات لاستقالته من زملائه في البرلمان من حزب المحافظين.

ولاحقا اعتذر هانكوك عن تصرفه، وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل الاعتذار “ولديه ثقة كاملة في وزير الصحة”.

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لكن الحكومة البريطانية نشرت خطاب استقالة الوزير الذي قدمه لجونسون.

وفي وقت سابق، قال النائبان المحافظان دنكان بيكر والسير كريستوفر تشوب إن هانكوك “يجب أن يرحل”.

بينما قالت وزيرة الخارجية السابقة إستر ماكفي إنها كانت ستستقيل لو كانت في موقع هانكوك.

ونشرت صحيفة ذا صن أمس الجمعة مقطعا مصورا لهانكوك ومساعدته جينا كولادانجيلو يتبادلان القبلات.

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والاثنان متزوجان ولدى كل منهما ثلاثة أطفال.

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بقلم المال - خاص

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