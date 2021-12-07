«احترق مسكنه».. ملابسات فيديو عن تسول أحد الأشخاص بنجليه في القاهرة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تواجد شخص وبرفقته طفلان متخذين من الحدائق بمنطقة البساتين بالقاهرة مأوى لهم.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبرفقته نجليه (طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وطفلة 6 سنوات) ولا يحمل ثمة أوراق ثبوتيه تفيد صلته بهما.

وبمواجهته أقر بأعمال التسول وإستجداء المارة مستغلاً نجليه لتحقيق عائد مادي، مضيفًا أنه يتخذ من الحدائق والطرقات العامة مأوى لهم لاحتراق محتويات مسكنه.

وبسؤال نجلته أيدت ذلك، وتأكدت من الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفلين، واتخذت الإجراءات القانونية.