«احتجز 60 شخصًا وقيدهم».. الأمن يداهم مركزًا لعلاج الإدمان غير مرخص في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة شخص يدير مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص -كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام- احتجز عدد من متعاطي المخدرات بداخله ويصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون إستشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، أمكن استهداف المركز المشار إليه.

وأمكن ضبط القائمين على إدارته 5 أشخاص -يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسمي شرطة العمرانية، بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وتبين وجود 60 شخصًا بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المخدرات.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، والقائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية، 5 هواتف محموله خاصة بالمتهمين، 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، مبلغ مالي “محصل من النزلاء”، مجموعة من الحبال تستخدم في تكبيل النزلاء.

وتبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون إستشارة طبية، والحبال والعصى تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.