«احتجز 60 شخصًا بالإكراه».. مداهمة مركز لعلاج الإدمان غير مرخص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في محافظة القاهرة والقائمين على إدارته، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة- يدير مركزًا لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم -دون استشارة طبية- وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة، وباستهداف المركز المُشار إليه، أمكن ضبط القائمين على إدارته، وتبين أنهم 6 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وتبين وجود 60 نزيلًا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والاعتداء عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية “ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية”، 2 سيارة يتم استخدامها للانتقالات واصطحاب النزلاء كرهًا عنهم، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم 4 هواتف محمولة “خاصة بالمتهمين”، سجل دفتري، دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال والعصى تستخدم في تكبيل النزلاء.

وضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان “بدون ترخيص”، مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.