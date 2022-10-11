«احتجزوا 85 شخصًا».. ضبط القائمين على مركز لعلاج الإدمان في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في محافظة الجيزة ، بعدما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أن شخص يدير مركزًا لعلاج الإدمان والصحة النفسية “بدون ترخيص” بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، واحتجازه عدد من متعاطي المخدرات بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون إستشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، والجهات المعنية، أمكن استهداف المركز المشار إليه.

وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وهم: 3 أشخاص وسيدتين -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة، الجيزة.

وتبين وجود 85 شخصًا بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخله عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية “مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون استشارة طبية”، 5 هواتف محمولة “خاصة بالمتهمين”، 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، 2 دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال “تستخدم في تكبيل النزلاء”.

وتبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون استشارة طبية، والحبال والعصى تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية.