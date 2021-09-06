«احتجزوا 80 شخصًا مكبلين بالحبال».. تفاصيل ضبط مركز مخالف لعلاج الإدمان بالجيزة

وألقي القبض على القائمين على إدارته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص في محافظة الجيزة، بعدما وجدت 80 شخصًا محتجزين داخله كرهًا عنهم، واتضاح الاعتداء عليهم وتكبيلهم بالحبال.

مركز لعلاج الإدمان غير مرخص داخل فيلا بالجيزة

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة- استأجر فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان “بدون ترخيص”، واحتجاز عدد من متعاطي المخدرات بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، وباستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية.

80 مدمنًا محتجزين كرهًا عنهم

كما تبين وجود 80 شخصًا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وبسؤال 6 أشخاص من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، والاعتداء عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، عدد من عينات تحاليل المخدرات، عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء.

مخالفات المركز

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.