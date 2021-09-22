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احتجزوا 150 شخصًا.. ضبط القائمين على إدارة مركز مخالف لعلاج الإدمان بالجيزة

داخل فيلا وارتكاب العديد من المخالفات.
أماني عوض 12:18 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 12:18 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض القائمين على إدارة أحد المراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في محافظة الجيزة بعد اكتشاف احتجاز 150 من متعاطي المخدرات كرهًا عنهم والاعتداء عليهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة- باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المخدرات بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، وباستهداف الفيلا المشار إليها، أمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص -لثلاثة منهم معلومات جنائية-.

وتبين وجود 150 شخصًا بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، والقائمين على إدارة المكان بتقييدهم والاعتداء عليهم.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية “ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية “، 20 عينة تحليل مخدرات، عدد من السرنجات الطبية “مجهولة المصدر”، 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، مبلغ مالى حصيلة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء.

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وضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، والحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل وضرب النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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