«احتجزوا 125 شخصًا».. ضبط مركز علاج إدمان في فيلا بالجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ، عن مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في محافظة الجيزة ، بعد تبين احتجاز 125 شخصًا داخل فيلا من متعاطي المخدرات مكبلين كرهًا عنهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، قد أكدت عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية- استئجار فيلا بدائرة قسم شرطة الأهرام وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان “بدون ترخيص”، واحتجاز عدد من المدمنين بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف الفيلا المشار إليها، وضبط القائمين على إدارتها وهم: 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة- كما تبين احتجاز 125 شخصًا داخل الفيلا من متعاطي المخدرات، وبسؤالهم أقروا بحجزهم داخل الفيلام المشار إليها بمعرفة ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب.

وأمكن ضبط مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر، كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات والممنوع تداولها بدون إستشارة طبية، 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء.

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة الطب والصيدلية بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمدمنين بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.