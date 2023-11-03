احتجزه أصحابها عند محاولته سرقتهم.. نهاية لص قفز هربًا من شرفة عقار بأكتوبر

لقى لص مصرعه أثناء محاولة الهرب من شرفة إحدى العمارات في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدما احتجزه عمال مستأجرين للشقة عقب إمساكهم له عند محاولة السرقة، ثم احتجازه وتقييده والاعتداء عليه بعصا جلدية، وكشف ملابسات الحادث أجهزة الأمن وضبطوا الجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بسقوط شخص من شقة بعقار في المنطقة.

وبالانتقال اتضح سقوط عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا- من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

وبالفحص اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين مستأجرين للشقة محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قالا إنهما أمسكا المجني عليه أثناء شروعه في سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما -مستأجرة لأصدقائهما-.

وأضاف المتهمين أنهما بتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على 2 هاتف محمول، أحدهما خاص بالمجني عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما.

وأوضح المتهمين أنهما على إثر ذلك اصطحبا المذكور واحتجزاه داخل الشقة مع تقييده والاعتداء عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه غافلهما وقفز من شرفة إحدى الغرف وسقط أرضًا.

وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.