«احتجاز 6 عمال لمهندس وإجباره على توقيع إيصالات أمانة».. كواليس 3 جرائم خطف بالقاهرة

من أجل تصفية الخلافات المالية أو طلب فدية.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات 3 جرائم خطف في محافظة القاهرة ، أبرزها احتجاز 6 أشخاص لمهندس وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لسداد مبلغ مالي لهم، كما سقطت عصابة متخصصة في السرقة وخطف المواطنين لمساومة أهليتهم.

خطف مهندس

تعود تفاصيل القضية الأولى، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مزارع -مقيم محافظة البحيرة- جاء فيه إنه ورد إليه اتصالًا من شخص مجهول ورسائل نصية من هاتف محمول عن خطف نجله “مهندس مسئول عن أعمال مقاولات” -مقيم بذات العنوان، له محل إقامة آخر بالجيزة- ومساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح نجله، واتفقا على التقابل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لتسليم المبلغ المالي.

وأثناء الفحص حضر المجني عليه، وقال إنه أثناء تواجده أمام إحدى المقاهي بالجيزة، فوجئ بمبيض محارة -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- وبصحبته آخرين اصطحبوه داخل سيارة قيادة أحدهم، بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما واحتجازه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وإكراهه على التوقيع على 5 إيصالات أمانة وعقد اتفاق.

وأضاف المجني عليه أنه عقب ذلك اصطحبوه لأحد مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيل رسمي صادر منه للمتهم الأول لصرف مستحقاتهم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، إلا أنه غافلهم وتمكن من الفرار وحضر للإبلاغ.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول إنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه، ورفضه سداد المبلغ المالي المشار إليه خطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وأيد الباقين أقواله.

وبارشادهم ضبطت 5 إيصالات أمانة وعقد اتفاق، وتوكيل رسمي مزيلين بتوقيع المجني عليه، والهاتف المحمول والسيارة المستخدمان في الواقعة.

وبسؤال المجني عليه، اتهمهم بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضرب مواطن واحتجازه

وفي الواقعة الثانية، تسببت تصفية الخلافات في خطف مواطن واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب، وأكدت الواقعة معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أن شخصين وراء احتجاز آخر داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة المشار إليها، أمكن ضبط شخصين “شقيقين” -لهما معلومات جنائية- وبصحبتهما المجني عليه، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ونقل لإحدى المستشفيات لإسعافه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، وأنهما اعتدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على حافظة نقوده، وهاتفي محمول.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سقوط عصابة خطف

وفي القضية الثالثة، سقطت عصابة متخصصة في الخطف بعدما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مواطن عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من رقم محدد، أبلغه خلاله المتصل باحتجاز شقيقه تاجر، ومساومته على سداد مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين اصطحاب المجني عليه داخل سيارة “ميكروباص” واستقلال آخر سيارة المجني عليه وانصرفوا.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة- واحتجاز المجني عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، جهاز تابلت، سماعة، راوتر، وبصحبتهم المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضور شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- إليه ومطالبته بإعادة جهاز التابلت المضبوط بحوزتهم، والذي تمت سرقته منه نظير إعطائه مبلغ مالي.

وأضاف أنه توصل لشراء المجني عليه جهاز التابلت المستولي عليه، فاستعان بباقي المتهمين وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، ولدى علمهم بطبيعة عمله اختمرت في ذهنهم فكرة مساومة شقيقه “المُبلغ” على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين الآخرين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بارشادهم ضبط سيارة المجني عليه بمكان إخفائها، واتخذت الإجراءات القانونية.