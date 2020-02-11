احتجاز 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه في تجارة العقارات

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على 4 تجار مخدرات لهم معلومات جنائية مسجلة، بعد غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه، حصيلة تجارتهم في المخدرات، في تجارة العقارات والسيارات بمحافظة الإسكندرية.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بعدما تأكدت تحريات القطاع تجاههم، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وتبين أن المتهمين يلجأون لغسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات عقارات، أنشطة تجارية، سيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وبالفحص تأكد أن الممتلكات قدرت بقيمة 55 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص بعد تكوينهم تشكيلًا عصابيًا بمحافظة سوهاج، تخصص في غسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، وقدرت قيمة تعاملاتهم 100 مليون جنيه.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص، يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة سوهاج، لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، الأسبوع الماضي.