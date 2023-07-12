احتجاجا على السياسة المناهضة للنقابات ..عمال هيونداي موتور ينظمون إضرابا

قالت نقابة العمال لشركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا ، إن العمال النقابيين في الشركة ينظمون إضرابا جزئيا اليوم الأربعاء في المصانع المحلية احتجاجا على السياسات الحكومية المناهضة للنقابة، بحسب وكالة يونهاب.

وقال متحدث باسم النقابة عبر الهاتف إن عمال المناوبة النهارية والمناوبة الليلية في هيونداي سيضربون لمدة ساعتين اليوم على التوالي بموجب المبادئ التوجيهية للاتحاد الكوري لعمال المعادن.

وقد دعا الاتحاد الكوري لعمال المعادن الحكومة إلى الكف عن القمع النقابى.

وتعتبرهيونداي موتور عضوا أساسيا في الاتحاد الكوري لعمال المعادن وهو جزء من الاتحاد الكوري لنقابات العمال المتشدد.

وتكون هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها نقابة العمال لشركة هيونداي البالغ قوامها 44 ألف شخص منذ 5 سنوات.

وتمتلك هيونداي 7 مصانع محلية في كوريا الجنوبية و11 مصنعا في الخارج.