احتجاجات لاعبي ألمانيا تثير انتقادات لاعب بلجيكا «هازارد»

انتقد إدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا تصرف منتخب ألمانيا الاحتجاجي قبل مباراة الأخير مع اليابان في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال هازارد في تصريحاته لإذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: “كان من الأفضل ألا يفعلوها وأن يفوزوا بدلا من ذلك”.

وأضاف “نحن هنا لنلعب كرة القدم، أنا لست هنا لأجل رسالة سياسية”.

جدل حول احتجاجات لاعبي ألمانيا

وأوضح “هناك أشخاص آخرون منوط بهم ذلك، نريد التركيز على كرة القدم”.

واحتج المنتخب الألماني على عدم السماح لقائده بالمشاركة في حملة One Love، إذ وقف لاعبوه ووضعوا أيديهم على أفواههم.

وخسر المنتخب الألماني المباراة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

المجموعة ذاتها شهدت انتصارا عريضا لمنتخب إسبانيا على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر فاز منتخب بلجيكا بمباراته الأولى على كندا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويلعب منتخب ألمانيا مباراته المقبلة ضد إسبانيا يوم الأحد 27 نوفمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

فيما يلعب منتخب بلجيكا في اليوم ذاته أمام المغرب في الثالثة عصرا على استاد الثمامة.