احتجاجات تقلص إنتاج ليبيا لـ 360 مليون برميل نفط يومياً

رويترز قال مهندس لرويترز إن حقل الفيل النفطي الليبي استأنف عمله بعد أن اقتحم فصيل مسلح غرفة التحكم بالحقل في 20 أغسطس في إطار عمليات إغلاق لخطوط الأنابيب، ما أدى إلى وقف الإنتاج هناك والذي يبلغ 70 ألف برميل يوميا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إغلاق حقل الفيل وحقلين آخرين بسبب الاحتجاجات أدى إلى

رويترز

قال مهندس لرويترز إن حقل الفيل النفطي الليبي استأنف عمله بعد أن اقتحم فصيل مسلح غرفة التحكم بالحقل في 20 أغسطس في إطار عمليات إغلاق لخطوط الأنابيب، ما أدى إلى وقف الإنتاج هناك والذي يبلغ 70 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إغلاق حقل الفيل وحقلين آخرين بسبب الاحتجاجات أدى إلى تقليص إجمالي إنتاج ليبيا 360 ألف برميل يوميا.

وقالت أيضا صفحة لعمال النفط في حقل الفيل على فيسبوك، إن الحقل استأنف العمل. وكثيرا ما استهدفت احتجاجات وأعمال عنف إنتاج ليبيا من النفط الخام منذ الانتفاضة التي وقعت عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي.

وقبل الاحتجاجات التي وقعت هذا الشهر كان الإنتاج قد وصل إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.