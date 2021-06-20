احتجاجات بالبرازيل تحمل الرئيس مسؤولية تجاوز وفيات كورونا نصف المليون

تواجه الحكومة انتقادات شديدة لإهدارها فرصا سابقة لشراء اللقاحات. وقالت شركة فايزر لصناعة الأدوية إنها لم تتلق أي رد على العروض المبكرة لبيع اللقاحات للحكومة بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي

تظاهر آلاف في الشوارع بجميع أنحاء البرازيل أمس السبت للاحتجاج على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا متهمين الرئيس بالتأخر في شراء اللقاح والتشكيك في ضرورة استخدام الكمامات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجاوزت البرازيل حاجز 500 ألف وفاة بمرض كوفيد -19 يوم السبت وفقا لبيانات وزارة الصحة وذلك في أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتواجه الحكومة انتقادات شديدة لإهدارها فرصا سابقة لشراء اللقاحات. وقالت شركة فايزر لصناعة الأدوية إنها لم تتلق أي رد على العروض المبكرة لبيع اللقاحات للحكومة بين أغسطس آب ونوفمبر من العام الماضي.

وقالت ألين رابيلو (36 عاما) خلال مشاركتها في احتجاج في برازيليا “نحتج على حكومة بولسونارو التي ارتكبت إبادة جماعية لعدم شرائها لقاحات، ولم تفعل شيئا للحفاظ على شعبها العام الماضي”.

ولم يرد المكتب الصحفي لبولسونارو على الفور على طلب للتعليق. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 11 % فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم بشكل كامل بينما حصل 29% على جرعة أولى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات نُظمت في كل الولايات الست والعشرين وفي العاصمة برازيليا.

ووصف العديد من المتظاهرين وفاة 500 ألف فرد بأنه نوع من الإبادة الجماعية ارتكبتها الحكومة البرازيلية بحق شعبها.

ورفع محتج لافتة في ساو باولو تقول “يوجد نصف مليون سبب للإطاحة ببولسونارو”.

كان استطلاع للرأي أظهر في الشهر الماضي تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى مستوياتها عند 24 %.

البرازيل تتخطى حاجز نصف مليون وفاة نتيجة كوفيد-19

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البرازيل تجاوزت 500 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوم السبت بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل 82288 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون منذ بدء الجائحة.