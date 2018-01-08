احتجاجات الأسعار في تونس تتوسع.. ومقتل متظاهر

وكالات أفادت وسائل اعلام تونسية محلية بأن الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي في تونس توسعت مساء الاثنين لتشمل 10 مدن، وفق تقرير نقله موقع قناة العربية. كما أفيد بوفاة أحد المحتجين على قانون المالية والزيادات في الأسعار في مدينة…

وكالات

أفادت وسائل اعلام تونسية محلية بأن الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي في تونس توسعت مساء الاثنين لتشمل 10 مدن، وفق تقرير نقله موقع قناة العربية.

كما أفيد بوفاة أحد المحتجين على قانون المالية والزيادات في الأسعار في مدينة طبربة قرب العاصمة #تونس

أما سبب الوفاة فبحسب مصدر أمني قد يعود إلى الاختناق بالغاز المسيل للدموع، في حين أفاد شهود عيان بأن المتظاهر مات دهساً بسيارة تابعة لقوات الأمن.

وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

إلى ذلك، قال شهود إن قوات الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين في مدينتي تالة والقصرين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية، كانوا يتظاهرون ضد قرارات حكومية برفع أسعار بعض المواد وفرض ضرائب جديدة ضمن ميزانية 2018 في تصعيد لحركة احتجاجية بدأها العشرات يوم الأحد في العاصمة تونس.

يذكر أن ميزانية 2018 تتضمن زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة الى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.

وقد قوبلت تلك الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الحالي بموجة رفض قوية من المعارضة التي تعهدت بالنزول للشارع للاحتجاج على ميزانية قالت إنها ستزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين التونسيين.

وقال سكان لرويترز إن الشرطة لاحقت المحتجين في أحياء مدينة تالة وأطلقت قنابل الغاز بينما رشق المحتجون الأمن بالحجارة.

كما رفع محتجون شعارات ضد الحكومة من بينها “يا حكومة عار عار الأسعار شعلت النار” و”يا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع” ورددوا هتافات ضد الشرطة.

وفي القصرين تجمع شبان في حي الزهور ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة ورافضة لرفع الأسعار ورشقوا الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بدورها بإطلاق قنابل الغاز.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق إصلاحات اقتصادية هدفها خفض العجز ومعالجة الأوضاع المالية العامة.

واحتج الاثنين أيضا حوالي 300 في مدينة سيدي بوزيد مهد انتفاضة تونس وانتفاضات الربيع العربي ضد قرارت الحكومة برفع بعض الأسعار لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي مواجهات مع الشرطة.