احتجاجات إيران ترفع عدد القتلى إلى 22

متابعاتقُتل تسعة أشخاص آخرون خلال الاحتجاجات خلال ليل الاثنين في إيران، حسبما ذكره موقع بي بي سي نقلا عن التليفزيون الرسمي الإيراني .وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات خلال الأيام الست الماضية إلى 22.وقتل التسعة خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق التلفزيون الذي قال إن ستة من القتلى "هم

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قُتل تسعة أشخاص آخرون خلال الاحتجاجات خلال ليل الاثنين في إيران، حسبما ذكره موقع بي بي سي نقلا عن التليفزيون الرسمي الإيراني .

وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات خلال الأيام الست الماضية إلى 22.

وقتل التسعة خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق التلفزيون الذي قال إن ستة من القتلى “هم من مثيري الشغب الذين حاولوا سرقة بنادق من مركز للشرطة في مدينة قاهدريجان، في محافظة إصفهان.

وقالت تقارير إن أحد القتلى فرد بالحرس الثوري الإيراني.

واضافت التقارير إن رجل شرطة آخر قتل بالرصاص في مدينة نجف أباد.